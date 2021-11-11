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"Дни пермского бизнеса" - краевой форум предпринимателей
Откроет форум «Дни пермского бизнеса» губернатор Дмитрий Махонин, он также станет участником пленарной сессии «Где бизнес?». Глава региона намерен рассказать о ключевых направлениях краевой политики по развитию малого и среднего бизнеса.
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