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В ГИБДД всех участников дорожного движения призвали проявить максимальную осторожность
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "Пешеходам необходимо быть также предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть только в установленном месте, перед переходом убедиться, что водитель вас видит и сможет остановиться. В связи с погодными условиями возможно такое, что водитель не сможет принять меры и остановиться до пешеходного перехода".
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