← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.11.2021
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Кинофестиваль «ЛАМПА»: социальное кино меняет мир
Кинофорум «ЛАМПА» освещает широкий спектр общественно значимых тем, таких как добровольчество и благотворительность, устойчивое развитие, комфортная городская среда, экология, расширение инклюзии, доступное образование для всех. Это проект, объединяющий режиссеров и социальных инноваторов со всего мира в желании сделать мир лучше. Среди членов жюри кинофестиваля – российские актеры театра и кино Яна Поплавская, Александр Петров, Юрий Борисов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов, Виктор Добронравов и др. Организаторами фестиваля выступают Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» и АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы».
Девиз фестиваля в этом году – «Город светлее с кино». Город традиционно считается достаточно враждебной средой для человека, но организаторы кинофорума постараются сделать ее более комфортной, справедливой, открытой, чистой. Авторы социальных роликов и фильмов приглашают зрителя к совместной работе по улучшению пространства вокруг, рассказывая истории людей, которые вдохновляют своим примером.
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