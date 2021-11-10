МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

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← В Прикамье за сутки выявлено 705 заболевших коронавирусом
Грамотный пешеход, вежливый водитель: в Перми прошла акция для взрослых и детей →
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
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19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
Грамотный пешеход, вежливый водитель: в Перми прошла акция для взрослых и детей
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2021
В больнице Кунгура появится новейший компьютерный томограф
«Опасный водитель»: в Перми работала выездная лаборатория по освидетельствованию на опьянение
В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок
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