Грамотный пешеход, вежливый водитель: в Перми прошла акция для взрослых и детей

В парке "Счастье есть" в Кировском районе Перми инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения провели акцию для детей и взрослых "Грамотный пешеход, вежливый водитель". Поводом к мероприятию стала статистика: в Прикамье каждое второе смертельное ДТП происходит с участием пешехода.

Все участники акции прошли специальную подготовку Юных инспекторов движения. Виталий в парк пришел вместе с сыном Славой, говорит, еще раз напомнить о правилах дорожного движения лишним никогда не будет.

Виталий Смирнов: "Когда с детьми гуляем, обязательно повторяем им, как нужно правильно переходить дорогу. Потому что скоро выпадет снег, наледь на дороге, это все опасно».

Прохожим не просто говорят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, раздают наклейки и небольшие памятки. Отдельное внимание во время акции обращают на один из пунктов ПДД - светоотражающие элементы одежды обязательны в темное время суток, особенно для детей.

Для того чтобы посмотреть, как работают светоотражающие элементы, мы решили не дожидаться ночи. Достаточно темного коридора. До камеры несколько десятков метров. Человека в темной одежде уже не разглядеть, но стоит появится стикерам - у водителя уже есть шанс. Параллельно проводится и работа с водителями. Рядом с парком дежурит экипаж ДПС и вместе с проверкой документов еще раз напоминает о том, что на дорогах встречаются не только встречные автомобили, но и пешеходы.

Всего с начала года в Перми произошло 573 дорожно- транспортных происшествий. На первом месте столкновения - 235, на втором - наезд на пешехода - 221 случай. При этом количество погибших на дорогах в два с лишним раз больше именно в ДТП с пешеходами.Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "Если мы говорим о погибших в ДПТ людях, то каждое второе ДТП, где погибли люди, как раз является наезд на пешехода. Соответственно, данная тема очень актуальна, и сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с наездом на пешеходов».

Пусть чаще в ДТП виноваты водители, но именно нарушение правил несовершеннолетними чаще всего приводит к трагическим последствиям. С начала года из 14 погибших детей на дорогах Пермского края, семь детей погибли по собственной неосторожности.