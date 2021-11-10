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В Прикамье за сутки выявлено 705 заболевших коронавирусом
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 126 866. За сутки в регионе проведено 7 901 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 10 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 996 913 человек. 694 306 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 484 пациента. Из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 167 человек.
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