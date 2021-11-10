Как суперприз обернулся для пенсионерок многотысячными кредитами

То, что изначально позиционировалось как суперприз, оказалось массажным ковриком, купленным за кредитные средства. Сразу две пенсионерки из Кудымкара обратились в полицию с заявлением после общения с заезжими коммивояжерами.В крохотной комнате одного из общежитий Кудымкара Лидия Кривощекова не находит места громоздким вещам, которые ей достались в кредит.

Лидия Кривощекова: "163 тысячи 367 рублей".

Бухгалтеру на пенсии эту сумму предстоит выплатить за три года. На презентацию японского медоборудования в здании культурно-делового центра 73-летняя Лидия Георгиевна с подругой детства пришла после навязчивой серии звонков от заезжих коммивояжеров. Лидия Кривощекова: "Насчет продажи даже не было речи".

Демонстрацию вибромассажеров завершил розыгрыш, где пенсионерки в отличие от дюжины молодежи, победили. Лидию Георгиевну первую вывели в коридор, разлучив с подругой. Та, не глядя, расписываясь за призы, заключила кредитный договор на покупку вибронакидки. Опомнилась только по приезде домой. Утром вместе с подругой попробовали оформить отказ.Лидия Кривощекова: "Вчера звонил с Москвы. Он занимается отказом товара. Он сказал: мы согласны у вас забрать, но вы привезите нам все в Москву".

На страдающую глаукомой Алевтину Азанову оформили кредит на аналогичный комплект, но с другим контрагентом.

По договору, который в глаза не видела, Алевтина Александровна должна в течение пяти месяцев отдавать по 11800 рублей – практически всю свою пенсию. 70 накопленных тысяч она уже отдала наличными доставщику призов.Алевтина Азанова: "Мы думали, только посидим, посмотрим и уйдем. Но так все сделали неожиданно, быстро. Все это не укладывается в голове".

Пенсионерки написали заявление в полицию.

Елена Гилева, пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "По данному факту проводится проверка на предмет законности деятельности данной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".Дело осложняется тем, что фирма, проводившая презентацию, ни в одном из договоров не фигурирует.

Людям остается быть бдительными и не разглашать свои персональные данные. Прецеденты такого рода происходят по всей стране. Чтобы расторгнуть договор купли-продажи, люди, как правило, обращаются в суд в гражданско-правовом порядке.