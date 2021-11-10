Пермяки могут подать заявку на получение выплат на ребенка на сайте Госуслуг

По поручению губернатора Дмитрия Махонина для жителей Пермского края расширен перечень социальных услуг для семей и родителей, которые они могут оформить не выходя из дома. Для удобства жителей подать заявление в электронном виде можно в личных кабинетах на портале Госуслуг.В этом году благодаря Министерству информационного развития и связи Прикамья для жителей региона на сайте Госуслуг стали доступны 63 социальных сервиса для граждан РФ.На данный момент прикамцам на портале Госуслуг доступно 9 социально значимых сервисов, касающихся выплат на детей. Среди них – оформление ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Это пособие могут получить семьи, у которых родился третий и последующий малыш и у которых доход ниже размере двух прожиточных минимумов. Финансирование выплат осуществляется из федерального бюджета. В минувшем месяце срок перечисления данного пособия из-за решения технических вопросов по переводу средств в Пермский край был перенесен. Сегодня необходимые средства уже поступают на счета семей.Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, помимо пособия на дошкольников старше 3 лет, с 1 октября текущего года жителям Прикамья на портале Госуслуг доступна также подача документов на:– назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;– назначение единовременного пособия при рождении ребенка;– назначение пособия по беременности и родам;– назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи;– назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;– назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;– выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края;– ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.