Пермяки могут подать заявку на получение выплат на ребенка на сайте Госуслуг
В этом году благодаря Министерству информационного развития и связи Прикамья для жителей региона на сайте Госуслуг стали доступны 63 социальных сервиса для граждан РФ.
На данный момент прикамцам на портале Госуслуг доступно 9 социально значимых сервисов, касающихся выплат на детей. Среди них – оформление ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет. Это пособие могут получить семьи, у которых родился третий и последующий малыш и у которых доход ниже размере двух прожиточных минимумов. Финансирование выплат осуществляется из федерального бюджета. В минувшем месяце срок перечисления данного пособия из-за решения технических вопросов по переводу средств в Пермский край был перенесен. Сегодня необходимые средства уже поступают на счета семей.
Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, помимо пособия на дошкольников старше 3 лет, с 1 октября текущего года жителям Прикамья на портале Госуслуг доступна также подача документов на:
– назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
– назначение единовременного пособия при рождении ребенка;
– назначение пособия по беременности и родам;
– назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи;
– назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2021
В больнице Кунгура появится новейший компьютерный томограф
«Опасный водитель»: в Перми работала выездная лаборатория по освидетельствованию на опьянение
В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок
В двух районах Перми откроются городские ярмарки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021
В Прикамье снизилась аварийность на дорогах
Зима не за горами: в Прикамье ожидаются снег и морозы
Пермский край остается в первой десятке регионов по числу заразившихся COVID-19 за сутки
С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 978,5 тыс. жителей
Добавить комментарий: