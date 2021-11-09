«Опасный водитель»: в Перми работала выездная лаборатория по освидетельствованию на опьянение

На одной из самых оживленных улиц краевой столицы - ул. Чкалова - сотрудники Госавтоинспекции провели рейд "Опасный водитель". Мероприятие традиционное, но на этот раз помимо патрульной машины с инспекторами на месте работала выездная лаборатория по освидетельствованию на опьянение. Принцип остановки – почти все автомобили без исключения.

Процедура проверки довольно стандартная: права, страховки, если есть какие-то сомнения, то ещё и багажник попросят открыть, если всё в порядке, то можно отправляться в путь, если нет, то «добро пожаловать» в машину сотрудников ГИБДД.

Максим ехал с дачи к подруге, но пришлось немного задержаться, блюстители порядка на дороге заподозрили, что молодой человек предположительно сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Для того чтобы точно установить факт употребления запрещенных веществ, водителю предложили пройти медицинское освидетельствование.

Особенностью этого рейда является то, что водителя, которого остановили по подозрению в алкогольном или наркотическом опьянении, везти в наркологических диспансер не нужно, здесь всё проверят на месте в передвижном пункте медицинского освидетельствования.Если минимальный порог, а точнее погрешность в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или по-другому 0,3 промилле, превышен – с правами можно распрощаться. А вот для обнаружения психоактивных веществ необходимо сдать анализы.

Елена Челнокова, психиатор-нарколог: "Обустроено для проведения экспертизы медицинской, аппарат имеется, для сдачи биосред место имеется, то же самое как в кабинете медэкспертизы".

Только за прошедшие праздничные выходные с 4 по 7 ноября в Прикамье сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 9 тысяч правонарушений ПДД. Из них 174 человека управляли транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе 24 водителя повторно. Большинство участников дорожного движения с пониманием относятся к подобным рейдам и крайне отрицательно - к пьянству за рулём.

Алексей Дёмин: "Когда человек попадается пьяным, то лучше бы сразу лишали пожизненно, не давали третьего раза, это моё мнения, всегда был против этого".

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав от 1,5 до 3 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения грозит реальный срок заключения до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 300 тысяч рублей.