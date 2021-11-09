В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок
Злоумышленников задержали оперативники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Перми осенью прошлого года. Как установили следователи, 31-летний чусовлянин приобрел партию фальшивых купюр через интернет-магазин и предложил знакомым сбывать их на территории Прикамья.
"Мужчины ходили по торговым точкам, где отсутствовали детекторы поддельных денег и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную сдачу, уже подлинными купюрами, злоумышленники забирали себе. Всего полиция установила 19 фактов сбыта на территории Перми, Чусового и Лысьвы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всех четверых суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Главного фигуранта приговорили к 3 годам колонии общего режима. Еще один участник группы осужден к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы. Их подельникам назначили наказание в виде принудительных работ на срок от 1 года до полутора лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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