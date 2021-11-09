В больнице Кунгура появится новейший компьютерный томограф

В Кунгурскую больницу будет поставлен новый компьютерный томограф Revolution EVO. На его закупку было направлено 57 млн руб. в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.Высокоточное медицинское оборудование будет установлено взамен проработавшего 10 лет в стационаре 16-срезового КТ, на котором в среднем проводились до 25 исследований в сутки. Новый томограф будет востребован как для пациентов первичного сосудистого отделения, так и для других жителей округа, проходящих лечение в больнице. Использование техники новейшего поколения позволит увеличить на 40% количество ежесуточных исследований.По словам главного врача Кунгурской больницы Вадима Кириллова, в настоящее время в медучреждении произведен демонтаж старого аппарата, и ведутся работы по подготовке помещения и монтажу нового.«Благодаря интеллектуальным решениям и автоматизации работы врач может выполнять больше исследований за меньшее время. Так, на исследование грудной клетки уйдет две секунды, сложную диагностику сердца можно будет провести, укладываясь всего в пять сердечных сокращений. С легкостью можно выполнять сложные исследования сердца: один сеанс сканирования с выполнением одной инъекции – это всё, что требуется для получения высококачественных изображений всей аорты и коронарных артерий», – рассказал Вадим Кириллов.