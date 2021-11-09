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В больнице Кунгура появится новейший компьютерный томограф
Высокоточное медицинское оборудование будет установлено взамен проработавшего 10 лет в стационаре 16-срезового КТ, на котором в среднем проводились до 25 исследований в сутки. Новый томограф будет востребован как для пациентов первичного сосудистого отделения, так и для других жителей округа, проходящих лечение в больнице. Использование техники новейшего поколения позволит увеличить на 40% количество ежесуточных исследований.
По словам главного врача Кунгурской больницы Вадима Кириллова, в настоящее время в медучреждении произведен демонтаж старого аппарата, и ведутся работы по подготовке помещения и монтажу нового.
«Благодаря интеллектуальным решениям и автоматизации работы врач может выполнять больше исследований за меньшее время. Так, на исследование грудной клетки уйдет две секунды, сложную диагностику сердца можно будет провести, укладываясь всего в пять сердечных сокращений. С легкостью можно выполнять сложные исследования сердца: один сеанс сканирования с выполнением одной инъекции – это всё, что требуется для получения высококачественных изображений всей аорты и коронарных артерий», – рассказал Вадим Кириллов.
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