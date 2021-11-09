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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021

В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок →

В двух районах Перми откроются городские ярмарки

В Перми откроются сельскохозяйственные ярмарки. В департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми сообщили, что с 9 ноября в Свердловском районе начала работу городская ярмарка на площадке по адресу: Комсомольский проспект, 91/2. С 10 ноября откроется еще одно место реализации продукции в Мотовилихинском районе. Ярмарка будет работать по адресу: улица Уинская, 10а. Время работы ярмарок — с 12:00 до 20:00.
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции, выращенной и изготовленной фермерами Перми и Пермского края: мясо и мясные деликатесы и полуфабрикаты, колбасы, мед, кондитерские изделия, картофель и овощи, изделия народных промыслов и многое другое. Работа ярмарок продлится до 12 ноября.

Опубликовано: 09.11.2021 в 12:02 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021

В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок →

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