← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021
В Прикамье вынесли приговор группе сбытчиков пятитысячных фальшивок →
В двух районах Перми откроются городские ярмарки
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции, выращенной и изготовленной фермерами Перми и Пермского края: мясо и мясные деликатесы и полуфабрикаты, колбасы, мед, кондитерские изделия, картофель и овощи, изделия народных промыслов и многое другое. Работа ярмарок продлится до 12 ноября.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021
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