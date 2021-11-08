«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
26.10.2021 в 20:20
26.10.2021 в 11:40
03.11.2021 в 12:40
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2021
В Прикамье снизилась аварийность на дорогах
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Зима не за горами: в Прикамье ожидаются снег и морозы
Срок проведения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября
Пермская художественная галерея отметила 99-й день рождения
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет личный приём граждан
Пермский край остается в первой десятке регионов по числу заразившихся COVID-19 за сутки
С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 978,5 тыс. жителей
На эспланаде началась подготовка к установке новогодней ели
В Перми устраняют последствия снегопада
В Прикамье начали перечислять выплаты на третьего и последующего ребенка
Публичные слушания по проекту бюджета Перми пройдут онлайн
"Локдаун" завершился - QR-фильтры остались
В Перми открыли новую экотропу
МЧС Прикамья предупреждает о сильных дождях с мокрым снегом
Пермяки могут бесплатно вывезти строительные отходы на специальные площадки
Холода пришли, но лужи в Перми неистребимы
В Перми открылись пункты обогрева для людей, попавших в непростую ситуацию
На Октябрьской площади в Перми начали монтаж опор освещения
Известна причина массового ДТП на парковке у супермаркета в микрорайоне Вышка-2
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.11.2021
В Перми пенсионер убил жену, внука и покончил с собой
В Перми на пожаре погиб 12-летний ребенок
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье снизилась аварийность на дорогах
Зима не за горами: в Прикамье ожидаются снег и морозы
Пермский край остается в первой десятке регионов по числу заразившихся COVID-19 за сутки
С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 978,5 тыс. жителей
На эспланаде началась подготовка к установке новогодней ели
В Перми устраняют последствия снегопада
Холода пришли, но лужи в Перми неистребимы
В Перми открылись пункты обогрева для людей, попавших в непростую ситуацию
На Октябрьской площади в Перми начали монтаж опор освещения
Известна причина массового ДТП на парковке у супермаркета в микрорайоне Вышка-2
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