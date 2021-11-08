В Прикамье снизилась аварийность на дорогах

В ГИБДД Пермского края фиксируют снижение аварийности на дорогах - как количественно, так и в отношении тяжести последствий. Инспекторы склонны связывать эти положительные изменения с двумя вещами - с ужесточением правил проведения экзамена на получение водительского удостоверения и более тщательным контролем за внесением изменений в конструкции автомобилей.Сдать "площадку" и "город" по отдельности теперь нельзя. Это единая часть экзамена. Кроме того, если раньше экзамен считался непройденным при получении более 4 штрафных баллов на каждом из этих этапов, теперь 4 балла - это максимум ошибок в совокупности. Другое нововведение - отсутствие заранее утвержденных маршрутов. Инспектор дорожного движения теперь сидит не сзади, а справа от курсанта.

"Многие кандидаты в водители не успели перестроиться под новый регламент, в ходе процесса процент сдачи упал, но так выпускаются более подготовленные водители. Инспектору сейчас более ясно, кого он выпускает на дороги", - рассказал Алексей Пухов, начальник отделения экзаменационной работы РЭО ГИБДД г. Перми Эти слова подтверждает статистика. За 9 месяцев 2021 года произошло на 29% меньше ДТП с участием молодых водителей, чем за тот же период года прошлого.

Еще один аргумент в пользу повышения безопасности дорожного движения - более тщательный контроль за внесением изменений в конструкцию автомобилей.В основном, речь идет об установке газобаллонного оборудования, которое, как заявляют водители, экономит время и деньги.

Предварительно водитель должен получить разрешение на изменения в аккредитованной лаборатории, оформить свое намерение в ГИБДД, установить газ с обязательным внесением данных в реестр, затем приехать на осмотр в Госавтоинспекцию. После - получить документы и наслаждаться экономией.

Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "В противном случае при управлении транспортным средством, в котором внесены изменения в конструкцию и не согласованы с ГИБДД, водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей, а также ему будет выдано требование об устранении данного недостатка, в противном случае данное транспортное средство будет снято с регистрационного учета".