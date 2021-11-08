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Зима не за горами: в Прикамье ожидаются снег и морозы
"Минус 20 ожидается по самому крайнему востоку территории и всего на одну ночь. Если говорить про большую территорию края, то самой холодной будет ночь на четверг, температура будет около - 10 градусов, в том числе и в Перми. По востоку - до 15-17 мороза. С начала второй декады может произойти устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону понижения, начнется накопление снега. Самым теплым днем недели будет вторник, когда с прохождением циклона температура по югу края может подняться до отметки +5 градусов, при этом ожидаются интенсивные и продолжительные осадки . За завтрашний день может выпасть недельная норма осадков, на севере и востоке это будет снег, в Перми и южной части края - дождь. В ночь на среду ожидается резкое похолодание примерно на 8 градусов. Там, где сохранится снежный покров, ожидается гололедица. Дальше похолодание продолжится. Во второй половине недели снова потеплеет до 0...-3 градусов, практически ежедневно ожидаются осадки в виде снега. В Перми первый серьезный снегопад должен пройти в ночь на пятницу. К концу недели высота снежного покрова в Перми может составлять 10-12 см. В Губахе к концу недели высота снежного покрова может превысить 30 см", - сообщил специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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