Пермский край остается в первой десятке регионов по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 125 451. За сутки в регионе проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 8 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 978 546 человек. 687 390 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 488 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 088 человек.
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