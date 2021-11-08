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С начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом привиты 978,5 тыс. жителей

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на утро 8 ноября, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 978,5 тыс. жителей. Из них 687,3 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 54,3 тыс. человек, еще 10,8 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали 289,9 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше, в том числе 12,2 тыс. из них – за прошедшую неделю. Кроме того, на сегодня первым компонентом иммунизированы 122,7 тыс. работников промышленных предприятий. Прививки сделали 50,7 тыс. представителей сферы образования. Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы более 47,5 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров.
В краевом Минздраве обращают особое внимание, что причиной отказа жителей от вакцинации может быть наличие медицинского отвода, предоставленного лечащим врачом. Соответствующий документ выдается сроком на 1 месяц на основании оценки состояния здоровья пациента. Предоставить такой документ может как терапевт, так и узкий специалист – в зависимости от профиля заболевания, по причине которого может быть предоставлен медотвод. После истечения 1 месяца пациент имеет право повторно обратиться к тому же врачу, который в свою очередь вынесет вопрос о выдаче медотвода на врачебную комиссию. Только после проведения врачебной комиссии может быть принято решение о выдаче/не выдаче соответствующего документа. Срок его действия определяет врачебная комиссия.
С 25 октября в Пермском крае результаты ПЦР-исследований на COVID-19 не являются основанием для посещения мероприятий и мест массового скопления людей.

Опубликовано: 08.11.2021 в 12:56 в рубрике - Вести Пермь

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← На эспланаде началась подготовка к установке новогодней ели

Пермский край остается в первой десятке регионов по числу заразившихся COVID-19 за сутки →

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