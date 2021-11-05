Холода пришли, но лужи в Перми неистребимы
Если у пешеходов ещё есть возможность пройти по кромке, водителям приходится штурмовать воду.
Дорога не основная, однако, очень популярная — по ней ездят и ходят в многоэтажки, торговый центр, школу и детский сад. В соцсетях множество гневных и ироничных комментариев.
По словам местных жителей, сейчас лужа выглядит не так эффектно, чем обычно — действительно, вода подмёрзла. Однако к вечеру, с приходом потепления, невысоким машинам проехать будет вновь проблематично.
В администрации Свердловского района Перми заявили, что, несмотря на нерабочие дни, проблемой занимаются.
Администрация Свердловского района г. Перми: «На место будут направлены специалисты для ликвидации разлива воды. Вода скапливается здесь из-за особенностей рельефа. Совместно с департаментом дорог и благоустройства прорабатывается вопрос проведения ремонта этого участка для исключения скапливания воды в дальнейшем».
Местные жители пока планируют пути объезда — впереди плюсовые температуры, а значит, и вода разольётся ещё сильнее.
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