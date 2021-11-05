Холода пришли, но лужи в Перми неистребимы. Одна такая продолжает усложнять жизнь местным жителям каждую осень. Нынче снова ее время. Раскинулась широко возле стадиона «Звезда». Форсировать ее приходится тем, кто ведет детей в школу и в детский сад.Если у пешеходов ещё есть возможность пройти по кромке, водителям приходится штурмовать воду.Дорога не основная, однако, очень популярная — по ней ездят и ходят в многоэтажки, торговый центр, школу и детский сад. В соцсетях множество гневных и ироничных комментариев.По словам местных жителей, сейчас лужа выглядит не так эффектно, чем обычно — действительно, вода подмёрзла. Однако к вечеру, с приходом потепления, невысоким машинам проехать будет вновь проблематично.В администрации Свердловского района Перми заявили, что, несмотря на нерабочие дни, проблемой занимаются.Администрация Свердловского района г. Перми: «На место будут направлены специалисты для ликвидации разлива воды. Вода скапливается здесь из-за особенностей рельефа. Совместно с департаментом дорог и благоустройства прорабатывается вопрос проведения ремонта этого участка для исключения скапливания воды в дальнейшем».Местные жители пока планируют пути объезда — впереди плюсовые температуры, а значит, и вода разольётся ещё сильнее.