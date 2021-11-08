В Перми устраняют последствия снегопада

В Перми подрядчики в штатном режиме устраняют последствия снегопада. Во всех районах проведена обработка проезжей части, тротуаров, спусков и подъемов, остановок общественного транспорта противогололедными материалами. Однако по ряду территорий зафиксированы замечания.По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается устойчивый переход температуры воздуха через 0˚ в сторону понижения и формирование снежного покрова, который, скорее всего, станет устойчивым. Неделя ожидается умеренно теплой и с большим количеством осадков. Подрядчикам поставлена задача оперативно реагировать на погодные изменения. Особое внимание уделять спускам и подъемам, остановкам общественного транспорта, тротуарам.Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации, за прошедшие сутки на улицах Перми работало 122 единицы техники днем и 111 ночью, в ручную обеспечивали уборку улично-дорожной сети 309 рабочих днем и 112 ночью. Напомним, прошлой ночью в Перми было использовано более 250 тонн противогололедных материалов.В ночь с 7 на 8 ноября специалисты городской административно-технической инспекции (АТИ) обследовали 188 объектов улично-дорожной сети, на 68 из них (36%) зафиксированы нарушения. В частности, не было обеспечено прометание пешеходных зон от снега (тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта). Больше всего нарушений установлено в Свердловском районе (59%), Мотовилихинском районе (46%), Индустриальном районе (38%), Ленинском районе (37%). Меньше всего нарушений зафиксировано в Дзержинском (15%) и Орджоникидзевском (22%) районах. Специалисты АТИ отметили работу по устранению выявленных нарушений до начала массового движения пешеходов в Мотовилихинском, Индустриальном и Ленинском районах.Контроль за работой подрядчиков также вели сотрудники МКУ «Благоустройство районов», указывали на недочеты, которые оперативно устранялись.Подрядчики должны обрабатывать тротуары и проезжую часть для того, чтобы в условиях постоянной смены температуры воздуха с минусовой на плюсовую асфальт оставался сухим, на нём не образовывалась наледь. Если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведётся некачественно, они могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».