В Перми открылись пункты обогрева для людей, попавших в непростую ситуацию. Всего их три, работать палатки будут до конца зимы.Людям, у которых жизнь сложилась так, что порой нет возможности даже купить себе поесть. На помощь приходят другие люди, у которых есть для этого и возможности, и ресурсы.На улице Вильямса, на Гайве собрали большую палатку. Это пункт обогрева для тех, кто не только приходит за бесплатной едой, но и не имеет крыши над головой, проще говоря, для бездомных пермяков, которые будут рады любой помощи.Наталья Быховская, руководитель АНО «Территория добра»: "Очень рады будем зимним вещам, это носки, варежки, шапки, можно теплые вещи какие-то принести".Инициатива организации «Территория добра» может и хороша, высказали своё мнение местные жители, дома которых располагаются относительно недалеко от места установки палатки, но такое соседство многим всё-таки пришлось не по душе.Представители «Территории добра» говорят, что кроме кроватей и печки, в палатке будут видеокамеры, происходящее внутри будет под круглосуточным наблюдением. Как себя будут вести здесь люди, покажет время, а вот практика показывает, что такая помощь многим приходится кстати.На территории недалеко от металлорынка уже не первый год также устанавливают палатку от городского центра социальной адаптации. Внутри точно так же, кровати, печка, видеонаблюдение, дежурный администратор. В этом году пункт обогрева и ночлега намерены открыть здесь в первый день зимы.Ещё одну палатку планируют открыть на следующей неделе в Закамске, ориентир - Ардатовская, 32, остановка «улица Победы».