На Октябрьской площади в Перми начали монтаж опор освещения

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Юрий Казаринов, ведущий инженер отдела строительства «Пермблагоустройство»: "В вечерние часы до двенадцати часов запланирована работа светильников на 100 процентов, тем самым планируется обеспечивать тротуары, проезжую часть, бульварную часть и парковку напротив политехнического университета. После двенадцати часов освещение будет обеспечиваться на 50%".
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