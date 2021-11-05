Известна причина массового ДТП на парковке у супермаркета в микрорайоне Вышка-2

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Алексей Трясцын, заместитель начальника отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "В районе дома №51 по улице Целинной в результате приступа водитель 1984 года рождения допустил начало движения автомобиля Лада Гранта, в результате чего создал опасность, и допустил столкновение с автомобилем Хонда, после чего его автомобиль допустил наезды на припаркованные автомобили Ниссан, Тойота и Мицубиси".
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