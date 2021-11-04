«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
26.10.2021 в 20:20
26.10.2021 в 11:40
03.11.2021 в 12:40
22.10.2021 в 12:00
20.10.2021 в 12:40
19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.11.2021
Фонд «Дедморозим» ищет опекуна инвалиду, потерявшему из-за коронавируса всех родных
Мусульмане Пермского края отметили праздник Мавлид ан-Наби
Во всех территориях Прикамья работают волонтеры акции «Мы вместе»
В Пермском крае подводят итоги работы нацпроекта «Производительность труда»
В Прикамье за сутки выявлено 709 заболевших коронавирусом
В Перми на пожаре погиб 12-летний ребенок
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2021
В Перми пройдёт проверка охранных зон теплосетей
Горьковка присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
Волонтеры помогают находящимся на самоизоляции людям старшего поколения
Действовали как в лихие 90-е. В Краснокамске будут судить спортсменов-рэкетиров
За сутки в Прикамье выявлено 708 случаев коронавируса
У ДК им. Солдатова установили скульптуры летчиков
Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу
В Пермском крае построено более 1 миллиона квадратных метров жилья
На учениях в Александровске пожарные использовали театральный дым
К 300-летию Перми на Компросе преображаются фасады домов
За 4 года в Прикамье благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства
Жительница Перми осуждена за оставление в опасности своего годовалого сына
Как проходит вакцинация в Прикамье
Компактный город: отдаленные части Пермской агломерации охватит единая транспортная сеть
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Мусульмане Пермского края отметили праздник Мавлид ан-Наби
Во всех территориях Прикамья работают волонтеры акции «Мы вместе»
В Пермском крае подводят итоги работы нацпроекта «Производительность труда»
В Прикамье за сутки выявлено 709 заболевших коронавирусом
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2021
К 300-летию Перми на Компросе преображаются фасады домов
За 4 года в Прикамье благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства
Жительница Перми осуждена за оставление в опасности своего годовалого сына
Как проходит вакцинация в Прикамье
Компактный город: отдаленные части Пермской агломерации охватит единая транспортная сеть
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