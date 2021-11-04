Мусульмане Пермского края отметили праздник Мавлид ан-Наби. Он освящённый рождению пророка Мухаммеда. Праздник привязан не к дате, а к определенному лунному дню. В 2021 году - это 18 октября, но в России и некоторых странах торжества проходят в течение всего месяца. Организаторы краевого праздника выбрали формат - онлайн-концерт. Технической площадкой стала страница Пермского дома народного творчества «Губернии» в соцсети в ВКонтакте. Там, с 10.00 утра до 23.00 вечера, каждые полчаса размещают новые фрагменты поздравлений от лидеров общественных организаций и выступления коллективов.Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Пермский край, Пермь - это многонациональный край. Слава Богу, мы живём в мире и согласии с разными народами, конфессиями. Встречаемся, радуемся на праздниках, помогаем друг другу в трудные времена. Эти дни, они для нас тоже праздничные, несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы хотим пожелать всем здоровья, мира, благополучия."С поздравлениями к единоверцам обратились представители различных национальных общественных объединений Пермского края: таджиков, узбеков, татар и башкир. Номера подготовили жители Уинского, Бардымского и Октябрьского муниципальных округов. Проводится мероприятие при поддержке администрации губернатора Пермского края и администрации города Перми.Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации губернатора Пермского края: "В Пермском крае проживает более 200 тысяч человек, традиционно исповедующих ислам. И сегодня их творчество, их улыбки, желание поделиться радостью о рождении пророка Мухаммеда проходит в онлайн-формате, онлайн-концерте. Поэтому в течение сегодняшнего дня и следующих дней это можно будет посмотреть на сайте дома народного творчества «Губерния» и на сайте муфтията."