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Мусульмане Пермского края отметили праздник Мавлид ан-Наби
Анвар хазрат Аблаев, муфтий Пермского края: "Пермский край, Пермь - это многонациональный край. Слава Богу, мы живём в мире и согласии с разными народами, конфессиями. Встречаемся, радуемся на праздниках, помогаем друг другу в трудные времена. Эти дни, они для нас тоже праздничные, несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы хотим пожелать всем здоровья, мира, благополучия."
С поздравлениями к единоверцам обратились представители различных национальных общественных объединений Пермского края: таджиков, узбеков, татар и башкир. Номера подготовили жители Уинского, Бардымского и Октябрьского муниципальных округов. Проводится мероприятие при поддержке администрации губернатора Пермского края и администрации города Перми.
Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации губернатора Пермского края: "В Пермском крае проживает более 200 тысяч человек, традиционно исповедующих ислам. И сегодня их творчество, их улыбки, желание поделиться радостью о рождении пророка Мухаммеда проходит в онлайн-формате, онлайн-концерте. Поэтому в течение сегодняшнего дня и следующих дней это можно будет посмотреть на сайте дома народного творчества «Губерния» и на сайте муфтията."
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