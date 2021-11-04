Во всех территориях Прикамья работают волонтеры акции «Мы вместе»

Работа регионального штаба волонтерского движения «Мы вместе» возобновлена. Основная задача – помощь пожилым людям, попавшим в режим строгой самоизоляции. В первую очередь доставка лекарств, продуктов, предметов первой необходимости.Попросить волонтера принести продукты или лекарства можно просто сняв трубку телефона и позвонив из любого уголка Прикамья на одну из горящих линий - федеральную или региональную.Региональный штаб акции «Мы вместе» возобновил работу по поручению губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что очень важно создать условия для людей старшего поколения, в которых они, находясь на самоизоляции, будут чувствовать заботу, поддержку и внимание в решении своих повседневных задач. Правительство края помогает и волонтерам, в том числе снабжая их средствами индивидуальной защиты.Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Мы приняли решение развернуть такие же штабы во всех муниципальных образованиях Пермского края, чтобы человек, который находится в непростой ситуации, мог обратиться с самого дальнего уголка и получить помощь."Свою вахту несут и волонтеры-медики. Они помогают медучреждениям и пунктам вакцинации. Чтобы стать одним из них, нужно найти на сайт dobro.ru и заполнить специальную анкету.