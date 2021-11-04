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Во всех территориях Прикамья работают волонтеры акции «Мы вместе»
Региональный штаб акции «Мы вместе» возобновил работу по поручению губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что очень важно создать условия для людей старшего поколения, в которых они, находясь на самоизоляции, будут чувствовать заботу, поддержку и внимание в решении своих повседневных задач. Правительство края помогает и волонтерам, в том числе снабжая их средствами индивидуальной защиты.
Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Мы приняли решение развернуть такие же штабы во всех муниципальных образованиях Пермского края, чтобы человек, который находится в непростой ситуации, мог обратиться с самого дальнего уголка и получить помощь."
Свою вахту несут и волонтеры-медики. Они помогают медучреждениям и пунктам вакцинации. Чтобы стать одним из них, нужно найти на сайт dobro.ru и заполнить специальную анкету.
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