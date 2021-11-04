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В Пермском крае подводят итоги работы нацпроекта «Производительность труда»
Так, на одном из крупнейших машиностроительных предприятий России НПО «Искра» благодаря нацпроекту «Производительность труда» удалось значительно увеличить показатели. Например, в цехе по изготовлению деталей для гражданского использования уменьшили время выпуска одной детали на 67%. В том числе благодаря введению выборочного контроля качества продукции, причем на само качество деталей это никоим образом не повлияло. Также этой цифры удалось добиться за счет внедрения инструментов бережливого производства. Оптимизировали производственные циклы, убрали ненужные действия. Организовали место для нанесения маркировки. Это все сократило затраты на производство и увеличило объём на 18%.
Игорь Нечаев, начальник планово-производственного отдела ПАО НПО «Искра»: "Время протекания процесса по результатам и тем мероприятиям, которые были внедрены, мы, фактически, можно сказать, в два раза сократили время изготовления."
На сегодняшний день к проекту присоединись 96 компаний Прикамья. По словам производственников, растёт уровень профмастерства, улучшаются условия труда.
Елена Зверева, руководитель проектов Регионального центра инжиниринга: "Для того чтобы предприятие попало к нам, оно должно соответствовать определенным критериям. Выручка предприятия в год должна быть более 400 миллионов рублей и достаточно оставить заявку на сайте производительность.рф. Масштабы предприятия могут быть как большими, так и маленькими."
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