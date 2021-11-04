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В Пермском крае подводят итоги работы нацпроекта «Производительность труда» →
В Прикамье за сутки выявлено 709 заболевших коронавирусом
По состоянию на утро 4 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 960 760 человек. 683 888 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 509 пациентов. Из них 214 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 932 человека.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2021
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