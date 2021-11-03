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Жительница Перми осуждена за оставление в опасности своего годовалого сына
Установлено, что в июле 2020 года осужденная умышленно оставила своего годовалого сына, без присмотра взрослых, одного дома, где впоследствии произошло бытовое подтопление холодного водоснабжения.
"Ребенок в течение нескольких часов, находился в затопленной холодной водой квартире, без еды и питья, лишенный возможности принять меры к спасению. Помощь мальчику оказали соседи, которые услышав его плач, вскрыли квартиру и оказали необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил женщину к 5 месяцам ограничения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.
Семья, в которой проживал ребенок, поставлена на социальный учет.
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