Как проходит вакцинация в Прикамье

Темпы вакцинации в Пермском крае выросли почти в два раза. Всего за неделю от коронавируса привилось более 68 тысяч человек. Неделей раньше – меньше 38 тысяч. В каких условиях это происходит сегодня?Екатерина - блогер, но это точно не то, что девушка хотела проверить на себе. КТ показало 50% поражение лёгких, дома пришлось оставить двух маленьких детей. Но и это для её семьи оказалось не самым страшным.

Екатерина Заякина: "Мы похоронили дедушку - в этот же раз. И, знаете, если бы мне полгода назад сказали - поставь прививку - и это дало бы нам хоть какой-то шанс - не оказаться в «красной зоне», сберечь дедушку - мы бы поставили эту прививку". Вместе с тем болезнь становится жёстче. Об этом заявляют эпидемиологи: инкубационный период составляют уже не неделю, а пару дней. Результат - количество только выявленных заболевших сегодня перевалило за отметку 700.

Вадислав Семериков, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Вакцинация на территориальном уровне начинает работать, когда процент привитых составляет более 50%, 60%. На том примере, что вакцина сегодня работает - у нас прекращена заболеваемость в геронтологических центрах, пациенты и служба геронтологическая привиты на 90%". Сегодня в крае двумя компонентами вакцины привиты около 924 тысяч человек - это 35% от общего количества жителей. Записаться на вакцинацию можно пятью различными способами - через порталы «Госуслуги» и «К врачу», по телефону, в поликлинике и в мобильном пункте. На этой неделе их девять, некоторые находятся в торговых центрах, которые сейчас не работают, однако, поставить прививку возможно.

Но если человек не хочет терять времени в очереди в мобильном пункте, он может прийти на вакцинацию в поликлинику в определённый час. Можно записаться заранее: на данный момент свободно более 56 тысяч окошек. На личном контроле вопрос доступности вакцинации держит губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от каждого жителя края зависит, как регион справится с пандемией, при этом прививка – возможность защитить не только себя, но и своих близких.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Инфекция распространяется с невероятной скоростью, и очень высокая кислородная зависимость. Мы сейчас на все койки приобретаем уже не 5-литровые концентраторы, а 10-литровые".

Екатерина, потеряв дедушку и проведя несколько дней в «красной зоне», свой выбор сделала: прививку поставят всей семьёй в феврале, по истечении полугода с момента болезни.