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За 4 года в Прикамье благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства
Еще одно благоустроенное пространство в Краснокамске – Сквер молодоженов. Подрядчик здесь также заменил покрытие тротуаров, установил освещение и скамейки, и малые архитектурные формы.
Все проекты реализованы благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», это часть большого нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, все планы благоустройства и реконструкции этого года были реализованы. На заседания правительства глава края Дмитрий Махонин еще раз подчеркнул, что за качеством и сроками исполнения надо следить особо. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Почему работать с подрядчиками? Еще не вся ответственность чувствуется ими. Могут набрать большой объем работ, и дальше не наращивая мощностей, постепенно выполняя и загоняя нас в зиму, по тем или иным дворовым территориям и пространствам. Ну, и качество, конечно, качество". Обновленная набережная в Очере, стадион в Оханске и парк имени Юрия Гагарина в Губахе — и это только недавно законченные проекты, сегодня их можно встретить практически в каждом населенном пункте Прикамья. За 4 года благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства. План на будущий год уже составлен.
Наталья Князева, и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Наши пермяки голосовали за общественные пространства, которые мы будем выполнять в 2022 году. Победителями у нас явились 15 территорий. На территории 12 муниципальных образований. И в первоочередном порядке мы начнем реализацию с этих проектов".
В Краснокамске, к примеру, уже утвержден проект благоустройства сквера имени Бажова. Его будущий облик жители выбирали сами.
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