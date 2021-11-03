За 4 года в Прикамье благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства

На заседании правительства прозвучал доклад по итогам формирования комфортной городской среды в этом году. Ключевой посыл - несмотря на сложную ситуацию с пандемией, все проекты по благоустройству территорий были реализованы в срок. В этом парке между двумя школами в самом центре Краснокамска всегда было многолюдно. Но в этом году здесь провели еще и масштабную реконструкцию: выложили тротуары, клумбы, организовали спортивную площадку, появились уличные тренажеры. Теперь количество занимающихся в группе «Здоровье» Нины Тимофеевой заметно выросло, да и условия улучшились. Нина Тимофеева, инструктор по лечебной физкультуре: "Все плюсы, одни плюсы, только на воздухе. То, что сделали, мы просто спасибо говорим нашему мэру и губернатору Пермского края".Еще одно благоустроенное пространство в Краснокамске – Сквер молодоженов. Подрядчик здесь также заменил покрытие тротуаров, установил освещение и скамейки, и малые архитектурные формы.Все проекты реализованы благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», это часть большого нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Владимиром Путиным. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, все планы благоустройства и реконструкции этого года были реализованы. На заседания правительства глава края Дмитрий Махонин еще раз подчеркнул, что за качеством и сроками исполнения надо следить особо. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Почему работать с подрядчиками? Еще не вся ответственность чувствуется ими. Могут набрать большой объем работ, и дальше не наращивая мощностей, постепенно выполняя и загоняя нас в зиму, по тем или иным дворовым территориям и пространствам. Ну, и качество, конечно, качество". Обновленная набережная в Очере, стадион в Оханске и парк имени Юрия Гагарина в Губахе — и это только недавно законченные проекты, сегодня их можно встретить практически в каждом населенном пункте Прикамья. За 4 года благоустроено 1658 дворов и 424 общественных пространства. План на будущий год уже составлен.Наталья Князева, и.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Наши пермяки голосовали за общественные пространства, которые мы будем выполнять в 2022 году. Победителями у нас явились 15 территорий. На территории 12 муниципальных образований. И в первоочередном порядке мы начнем реализацию с этих проектов".В Краснокамске, к примеру, уже утвержден проект благоустройства сквера имени Бажова. Его будущий облик жители выбирали сами.