Компактный город: отдаленные части Пермской агломерации охватит единая транспортная сеть

На заседании регионального правительства официально был презентован новый проект «Компактный город». Фактически это план создания нового транспортной системы с помощью уже существующей железнодорожной сети. И здесь главную роль должна сыграть городская электричка или «Наземное метро». Основные направления движения уже разработаны.

Первый маршрут - это так называемое Пермское центральное кольцо, пройдет от Перми-2 до Левшино и обратно по правому берегу Камы. Первый пермский диаметр должен соединить Краснокамск и Голованово.

Второй диаметр проходит от Оверят до станции Ферма. И наконец, третий диаметр от Фермы до Левшино. Таким образом, по мнению региональных властей, удастся соединить все, даже самые отдаленные части Пермской агломерации в единую транспортную сеть.

Проект делится на два этапа и если сами железнодорожные пути сегодня уже фактически существуют, удобные платформы и пересадочные узлы предстоит еще построить. Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Мы хотим построить 5 повышенных платформ. И реализацию проекта транспортно-пересадочного узла Пермь-2. В первом этапе мы планируем 2-3 повышенные платформы в год. Поэтому это будет у нас между Пермью-2 и Пермью-1, связано это все с «Пермь-300» в 2023 году. Так как проект у нас действует до 2030 года, остальные 49 станций будут реализованы".Запустить на новые городские маршруты планируют «Ласточки». И даже исходя из нынешнего расписания, у электричек не останется конкурентов по скорости, путь от Перми-2 до Левшино занимает около получаса. Запущенные городские маршруты до Краснокамска и Левшино уже показали свою эффективность. В проект готовы вложиться Российские железные дороги, на уровне федерального правительства он также получил одобрение. По прогнозам, при условии всех реализованных планов, к 2030 году пассажиропоток в пригородном железнодорожном транспорте Перми составит более 23 миллионов пассажиров в год.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимаем, что мы попали в точку, этот транспорт востребован у жителей, это удобно, комфортно. Это все реалистично. Уже в большей степени обеспечено бюджетом, особенно первый этап, особенно в рамках инвестиционной программы РЖД, поэтому будем двигаться вперед".