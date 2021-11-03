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«Вкусы России»: страна выбирает «съедобные» бренды
7 ноября завершится голосование на сайте национального гастрономического Конкурса «Вкусы России». На этот раз Пермскую кухню представляют 25 наименований продуктов, среди которых знаменитые посикунчики, пермские шанежки, красновишерский черничный пирог, сосновый лимонад и так далее. Пока лидерами являются «Вишерская карамельная ягода» и сыры из Соликамска.
В правительстве Прикамья отметили, что в этом году на конкурс заявились в пять раз больше участников из нашего региона. А значит шансы на победу у пермяков выросли.
Конкурс «Вкусы России» проводится по инициативе Министерства сельского хозяйства России. Каждый регион представляет на голосование свои национальные деликатесы, а после народным голосованием выбирается главное блюдо страны. За свой регион можно голосовать только один раз, можно выбрать три блюда.
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