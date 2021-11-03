8 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми
Главный финансовый документ на следующую трехлетку сохраняет преемственность по отношению к бюджетной политике прошлых лет. Он содержит базовые приоритеты – социальную направленность, участие города в нацпроектах, реализацию масштабных проектов к 300-летию Перми.
Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован в условиях постепенного восстановления экономики с применением базового сценария прогноза социально-экономического развития города. Доходы городского бюджета запланированы на 2022 год в объеме 43,6 млрд рублей, на 2023 год – 43,7 млрд рублей, на 2024 год – 39,5 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы в 2022 и 2023 годах в объеме 45,9 млрд рублей ежегодно, в 2024 году – 38,9 млрд рублей.
Структура расходов бюджета в целом сохраняет свою стабильность. На сферу образования приходится 17 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт – около 12 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство в 2022 и 2023 годах – почти 9 млрд рублей.
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