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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2021

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8 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми

В департаменте финансов администрации Перми сообщили, что публичные слушания «О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» начнутся 8 ноября в 11:00. Для обеспечения эпидемиологической безопасности они будут проведены в дистанционном формате. Посмотреть прямую трансляцию публичных слушаний можно будет на официальном сайте администрации Перми.
Главный финансовый документ на следующую трехлетку сохраняет преемственность по отношению к бюджетной политике прошлых лет. Он содержит базовые приоритеты – социальную направленность, участие города в нацпроектах, реализацию масштабных проектов к 300-летию Перми.
Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован в условиях постепенного восстановления экономики с применением базового сценария прогноза социально-экономического развития города. Доходы городского бюджета запланированы на 2022 год в объеме 43,6 млрд рублей, на 2023 год – 43,7 млрд рублей, на 2024 год – 39,5 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы в 2022 и 2023 годах в объеме 45,9 млрд рублей ежегодно, в 2024 году – 38,9 млрд рублей.
Структура расходов бюджета в целом сохраняет свою стабильность. На сферу образования приходится 17 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт – около 12 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство в 2022 и 2023 годах – почти 9 млрд рублей.

Опубликовано: 03.11.2021 в 09:10 в рубрике - Вести Пермь

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