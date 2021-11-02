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Транспортно-пересадочный узел «Пермь-II» планируется построить в 2024 году
Проект предусматривает реконструкцию здания железнодорожного вокзала «Пермь-II» и строительство нового здания автовокзала (со стороны улицы Строителей).
Проектирование должны завершить в 2022 году. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023-2024 годы.
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