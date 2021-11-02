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В Прикамье за сутки выявлен 701 заболевший коронавирусом
По состоянию на утро 2 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 936 668 человек. 678 803 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 511 пациентов. Из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 856 человек.
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