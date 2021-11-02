Всероссийская перепись населения преодолела экватор

Эта неделя последняя, когда принять участие во Всероссийской переписи населения можно дистанционно на портале Госуслуг. Фактически перепись перешла экватор, если по какой-то причине "Госуслуги" недоступны, а переписчиков до сих пор нет, можно самим сходить в ближайший многофункциональный центр.Всего в «Моих документах» в Прикамье открыто больше 40 переписных участков, плюс работают с 8 до 20:00 порядка семи сотен стационарных. Есть и третий способ – он подходит для самостоятельных.Для того чтобы принять участие в переписи населения, необязательно посещать МФЦ или дожидаться переписчика, всё можно сделать самостоятельно даже с помощью смартфона. Но желательно отвечать на вопросы с компьютера или ноутбука, так просто удобнее. Чтобы пройти перепись на "Госуслугах", необходимо авторизоваться на одноименном сайте. Выбрать вкладку «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы. После будет сформирован QR-код. Его необходимо будет предъявить переписчику, кода он придёт к вам, или самому подтвердить факт успешного заполнения переписного электронного листа на том же переписном участке.Важно! Переписчик при себе должен иметь удостоверение и паспорт, шарф с логотипом, жилет и портфель для планшета, естественно быть в маске и перчатках. Бояться, что ваши данные окажутся у третьих лиц, не нужно, собранные сведения защищены ключом шифрования и обезличены. На сегодняшний день из 2,5 млн жителей Пермского края прошли перепись уже 1,5 млн человек. Владимир Белянин, руководитель Пермьстата: "Мы уже на экваторе, переписали уже 1,5 млн, причём более 13% мы переписали именно через портал Госуслуг, т.е. люди сами переписались через портал, это безопасно и удобно".Результаты переписи имеют не только научное, аналитическое значение, но и прямо влияют на политические и экономические решения. Перепись на сайте «Госуслуг» закончится 8 ноября, очная - 14 ноября. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года, окончательные - до конца 2022.