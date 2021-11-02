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"Не можем привезти дрова!": в Мотовилихе жителей частных домов оставили без проезда
Татьяна Колясникова: "Здесь трамвайная линия, подъезда нормального никогда не было, а после ремонта дороги вообще не подъехать ни скорой, ни с дровами, даже на случай пожара не знаю, как пожарная машина подъедет".
Фактически на осадном положении оказались жители полутора десятка домов на улице Уральской от Ивановской до Лифанова. Автомобиль стоит во дворе с весны, с момента, как начали перекладывать трамвайные рельсы, теперь это скорее недвижимость.
Александр Колясников: "Как весной раскопали, машина осталась не у дел. На ней теперь никак не уехать, так и пользуемся - фары протереть, да в окошко посмотреть". Проблемы с подъездом у этим домов были всегда, но раньше трамвайные пути были закрыты плитами, с трудом, но можно было проехать с улицы Ивановской. Теперь даже тяжелый внедорожник вряд ли не поможет.
Светлана Беляева: "Заезжали только сверху, с Ивановской улицы. Здесь заезда не было. С Ивановской по трамвайным путям. Никаких вариантов".
До реконструкции на трамвайных путях стоял знак «Движение механических транспортных средств запрещено», который предполагает, что местным жителем проехать все-таки можно. Сейчас однозначный кирпич, проезд под который грозит лишением водительских прав. Справедливости ради надо сказать, что ремонт на этом участке трамвайных путей еще не закончен. Пусть движение и запущено, но у подрядчика еще есть время, чтобы благоустроить территорию. Официальный ответ от «Пермблагоустройство» таков.
МКУ «Пермблагоустройство»: «Сейчас подрядчик в рамках капитального ремонта трамвайных путей на участке улицы Уральской начал укладывать бетонные плиты на рельсы – это позволит в дальнейшем комфортно проезжать здесь на личном автотранспорте. Работы планируется завершить до конца этого года».
Дорожные знаки при этом никто не отменял. Да и расторопность строителей у местных жителей вызывает вопросы. Дрова надо успеть завести до наступления настоящих холодов.
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