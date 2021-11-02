В Прикамье откроется Центр социокультурной адаптации иностранных студентов

В Пермском крае будет создан региональный Центр иностранных обучающихся, деятельность которого будет направлена на повышение привлекательности получения образования в регионе для студентов, прибывших в Прикамье из-за границы. Центр будет помогать иностранным обучающимся социально адаптироваться, решать текущие вопросы, связанные с обустройством в регионе и т.д. Соответствующее постановление Правительства региона о создании Центра подписано губернатором Пермского края.Как сообщают в краевом Минобре, Центр начнет свою работу в начале 2022 года. В штат организации войдут психолог, юрист, координатор международных связей и программ. Также будут привлекаться иностранные студенты, которые живут в Перми не первый год, в качестве волонтеров.Центр призван создать условия для более быстрой адаптации студентов, их безопасного и комфортного пребывания в регионе. Специалисты будут помогать преодолевать коммуникативные и социокультурные барьеры, в том числе в части трудоустройства.