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В Прикамье откроется Центр социокультурной адаптации иностранных студентов
Как сообщают в краевом Минобре, Центр начнет свою работу в начале 2022 года. В штат организации войдут психолог, юрист, координатор международных связей и программ. Также будут привлекаться иностранные студенты, которые живут в Перми не первый год, в качестве волонтеров.
Центр призван создать условия для более быстрой адаптации студентов, их безопасного и комфортного пребывания в регионе. Специалисты будут помогать преодолевать коммуникативные и социокультурные барьеры, в том числе в части трудоустройства.
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