← "Не можем привезти дрова!": в Мотовилихе жителей частных домов оставили без проезда
Горькая память. В поселке Чёрное открыли мемориал высланным русским немцам
Раньше здесь стояла небольшая плита, а сегодня всем поселком открывают долгожданный триединый мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла и жертвам политических репрессии - русским немцам, высланным в Соликамский городской округ.
Идея увековечивания памяти в виде триптиха у местных властей и жителей появилось давно. Поддержало и помогло реализовать идею предприятие «Уралкалий». Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Мне стало стыдно за то, что мы не чтим и не помним эти страницы горькой истории, через которую мы с вами прошли. Это будет достойное место отдыха, люди будут сюда приходить и чтить память тех, кто прошел через эти страшные испытания".
Нынешняя площадь в качестве места открытия выбрана не просто так. Именно здесь началась история совхоза, а ныне поселка, который кормил хлебом страну и приближал победу.
80 лет назад на этом месте была тайга, именно на этом месте в 1942-м свои первые колышки под палатки забили первопроходцы, которые положили начало поселку.
Сегодня площадь стала не только точкой притяжения жителей в праздничные дни, но и местом, где увековечена история поселка. Возложить цветы и отдать дань памяти соотечественникам теперь можно в любой день.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Не можем привезти дрова!": в Мотовилихе жителей частных домов оставили без проезда
В Прикамье откроется Центр социокультурной адаптации иностранных студентов
Локдаун: как в Прикамье действуют новые ограничения из-за COVID-19
Пермяков приглашают принять участие во всероссийском этнографическом диктанте
Дефицит крови: на станции переливания ждут доноров
В Прикамье работают две площадки по приему строительного мусора
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2021
В результате столкновения легковушки с рейсовым микроавтобусом погиб человек
В Лысьве неизвестные обстреляли окна многоквартирного дома
До окончания Всероссийской переписи населения осталось две недели
Добавить комментарий: