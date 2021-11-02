Горькая память. В поселке Чёрное открыли мемориал высланным русским немцам

В Соликамском городском округе открыли мемориал русским немцам, высланным под Соликамск. Мемориал посвящен памяти участников Великой Отечественной, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Глядя на этот стенд с черно-белыми фотографиями, Валентина Катаева и Елена Михайлова вспоминают историю родного поселка Черное. Здесь первые учителя, врачи, директора совхоза. Все они первопроходцы и труженики тыла времен Великой Отечественной войны.Елена Михайлова: "Это наша память, мои внуки это знают, хочу, чтобы и внуки внуков знали. Чтобы не повторилось это. Такие трудные годы. Столько досталось им в жизни".Раньше здесь стояла небольшая плита, а сегодня всем поселком открывают долгожданный триединый мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла и жертвам политических репрессии - русским немцам, высланным в Соликамский городской округ.Идея увековечивания памяти в виде триптиха у местных властей и жителей появилось давно. Поддержало и помогло реализовать идею предприятие «Уралкалий». Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Мне стало стыдно за то, что мы не чтим и не помним эти страницы горькой истории, через которую мы с вами прошли. Это будет достойное место отдыха, люди будут сюда приходить и чтить память тех, кто прошел через эти страшные испытания".Нынешняя площадь в качестве места открытия выбрана не просто так. Именно здесь началась история совхоза, а ныне поселка, который кормил хлебом страну и приближал победу.80 лет назад на этом месте была тайга, именно на этом месте в 1942-м свои первые колышки под палатки забили первопроходцы, которые положили начало поселку.Сегодня площадь стала не только точкой притяжения жителей в праздничные дни, но и местом, где увековечена история поселка. Возложить цветы и отдать дань памяти соотечественникам теперь можно в любой день.