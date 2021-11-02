Локдаун: как в Прикамье действуют новые ограничения из-за COVID-19

В Пермском крае - неделя жестких противоэпидемических ограничений, введенных указом губернатора по представлению Роспотребнадзора. Ключевой посыл – прекращается деятельность предприятий во всех сферах, за некоторыми исключениями. Впрочем, остались и те, кто продолжает работу на свой страх и риск.Вопреки локдауну - рабочий день пекаря Юлии Захаровой начинается как обычно в восемь утра. На этой неделе пермское кафе, как и многие другие заведения в городе, перешло на режим самовывоза и доставки.Юлия Захарова, пекарь: "Работаем, с утра до вечера. Как обычно без обеда".В связи с высокой нагрузкой с понедельника курьерские службы увеличили штат сотрудников. У Карины сегодня первый рабочий день. Платят около 200 рублей за каждый час.Карина Гончарова, курьер: "Заканчиваешь один заказ, сразу начинается второй, так что, на месте не стоишь".С 1 по 7 ноября в Перми объявлен локдаун. В обычном режиме на этой неделе работают лишь МФЦ, аптеки, магазины товаров первой необходимости, продуктовые. QR-коды для покупки здесь не просят.Полностью закрыться пришлось спортивным и культурным учреждениям. На выходные ушел Пермский парк Горького. Двери закрыли и торговые центры. Закупались сезонными товарами перед локдауном люди в выходные. Очереди наблюдались в ТЦ «Планета» — в магазины одежды, обуви, электроники. Строительный гипермаркет сейчас перешёл на удалённый формат работы.В связи с указом губернатора закрылись фитнес-клубы. Часть спорткомплексов сообщают на своих страницах: занятия перенесены, абонементы клиентов будут продлены автоматически.А вот кого локдаун точно не касается, так это рабочих профессий. Заводы, фабрики, строительные компании. В общем, всё, что связано с непрерывным производством.Трудовая вахта продолжается и у медиков. С 1 по 3 ноября поликлиники Прикамья работают в штатном режиме. Пятого и шестого числа учреждения будут принимать лишь по неотложным случаям. В выходные — 4 и 7 ноября — будут закрыты. Выездная неотложная помощь при этом работает в обычном режиме всю неделю.Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Будет организована вакцинация населения от коронавирусной инфекции на базе выездных мобильных пунктов в ТЦ. Вакцинация будет осуществляться имеющейся в достаточном количестве в крае вакциной «Спутник V».В Перми прививку от коронавируса будут ставить в восьми мобильных пунктах. Актуальные адреса можно узнать на сайте краевого Минздрава.Тем временем, на свой страх и риск, некоторые предприниматели продолжают работать, несмотря на ковидные ограничения. Контроль за соблюдением указа губернатора находится в ведении краевого Минпромторга и будет вестись до 7 ноября включительно.