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Пермяков приглашают принять участие во всероссийском этнографическом диктанте
На выполнение диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за все задания – 100.
В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет под лозунгом «Народов много – страна одна!».
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