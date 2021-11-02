Дефицит крови: на станции переливания ждут доноров

← В Прикамье работают две площадки по приему строительного мусора
Пермяков приглашают принять участие во всероссийском этнографическом диктанте →
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Подробности выяснял Дмитрий Буланов.
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← В Прикамье работают две площадки по приему строительного мусора
Пермяков приглашают принять участие во всероссийском этнографическом диктанте →
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02.11.2021 в 11:09
26.10.2021 в 20:20
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2021
В результате столкновения легковушки с рейсовым микроавтобусом погиб человек
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