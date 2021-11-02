В Прикамье работают две площадки по приему строительного мусора
Площадки для приема строительного мусора от населения работают в Пермском районе на Бродовском тракте (координаты 57.943993 56.403344) и в Краснокамске на ул. Шоссейной, 29. Режим работы – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00. Все отходы, которые привезут жители на площадки, будут использованы вторично – такое сырье активно используется как дорожная подсыпка, дренажный материал, а также при ремонтных и строительных работах.
Жители региона могут самостоятельно вывезти мусор на ближайшую площадку. Прием и переработка материалов осуществляется бесплатно.
Специалисты «Теплоэнерго» подчеркивают, что обустройство площадок для накопления строительного мусора позволит избежать появления несанкционированных свалок на контейнерных площадках, в оврагах, лесных массивах и на обочинах дорог.
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