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До окончания Всероссийской переписи населения осталось две недели
Принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами:
1. Дождаться, когда переписчик придет к вам домой. Узнать его можно по форменным шарфу, жилету и сумке с логотипами ВПН. Также у него будет удостоверение (оно действительно при предъявлении паспорта) и планшет. Переписчик задаст вам вопросы обо всех, кто проживает с вами в одном домовладении (квартире, индивидуальном жилом доме и т.п.), а затем передаст сведения в федеральный реестр. Подать сведения о себе таким способом можно до 14 ноября.
2. Самостоятельно прийти на свой переписной участок. Сведения о том, где он находится, размещены на сайте Пермьстата. Отметим, всего по краю организовано 788 переписных стационарных участков, которые располагаются в ДК, ТОСах, ЦЗН, ТСЖ, школах, центрах детского творчества, а также в 43 филиалах многофункциональных центров «Мои документы».
3. Самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Для этого нужно иметь учетную запись (стандартную или подтвержденную), зайти в свой личный кабинет на портале и перейти по ссылке «Участие в переписи населения». При выборе места проживания вводится адрес фактического постоянного пребывания (независимо того, зарегистрированы вы в этом помещении или нет). Через свою учетную запись на Госуслугах можно переписать себя и всё свое домохозяйство (всех живущих с вами и ведущих общее хозяйство).
В Пермьстате подчеркивают, что все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.
Напомним, последнее подобное анкетирование проводилось 11 лет назад, и эти сведения уже устарели.
«Наша ключевая задача – собрать объективные данные о ситуации в регионе. Речь не только о численности населения, но и об уровне образования людей, роде занятий, миграции и других сведениях. Вся эта информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития и муниципальных образований, и региона в целом. От того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы», – ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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