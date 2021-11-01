В Перми скорректирован режим работы ряда автобусных маршрутов. Проанализировав обращения жителей города и данные системы учёта пассажиропотока, специалисты городского департамента транспорта подготовили ряд изменений, которые позволят сделать поездки на городском пассажирском транспорте удобнее.Так, с 1 ноября у автобусного маршрута №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» по будним дням отправление в позднее вечернее время от конечной остановки «площадь Дружбы» перенесено с 22:01 на 22:13, что даст пассажирам, возвращающимся в Орджоникидзевский район, больше времени на посадку в автобус.На автобусном маршруте №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» по будним дням в утренний «час пик» с 07:00 до 08:00 на остановочном пункте «микрорайон Пролетарский» будет синхронизировано расписание с автобусным маршрутом №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», что позволит исключить совпадение времени отправления и минутных интервалов между данными маршрутами. Таким образом, жители микрорайонов Железнодорожный, Комсомольский, Акуловский и Пролетарский смогут комфортнее добраться утром в направлении центра города.На автобусных маршрутах №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова» (с 8 ноября) и №50 микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» (с 1 ноября) в вечернее время с 21:00 до 00:00 будет сокращено время движения по маршруту – это позволит жителям микрорайон Крохалева быстрее добираться до дома.На автобусном маршруте №41 «ПНИПУ – Студенческий городок» с 1 по 3 ноября добавлено одно отправление в 07:00 от остановки «улица Факультетская», а также частично скорректированы отправления в промежутке с 07:00 до 08:00. Также незначительно будет скорректировано расписание на автобусном маршруте №20 «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок».Автобусные маршруты №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» и №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» с 1 ноября совершают посадку и высадку пассажиров ближе к зданию железнодорожного вокзала на первой посадочной площадке. Это позволит пассажирам, путешествующим с багажом на железнодорожном транспорте, сократить переход между платформами и автобусной остановкой.Кроме того, специалисты напоминают о завершении работы сезонных автобусных маршрутов. Так, автобус №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище» прекратил работу с 1 ноября, а автобусный маршрут №65 «кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Берёзовая роща» с 4 ноября и до начала нового дачного сезона перестанет совершать заезд в кооператив «Сосновый бор».