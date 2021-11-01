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В Лысьве неизвестные обстреляли окна многоквартирного дома
Наталья Овчинникова, старший инспектор по ОП и ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции города Лысьвы поступило сообщение о повреждении стеклопакета одного из домов по улице Чайковского, в настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку".
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