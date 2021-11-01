← «Русское новогодье». В Перми обсудили концепцию празднования Нового года
В Перми скорректирован режим работы ряда автобусных маршрутов →
Стартовал второй этап конкурса по разработке гимна Перми
На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор или один авторский коллектив может представить любое количество конкурсных материалов, выполненных на отдельных электронных носителях.
. Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных музыкальных произведений будет осуществляться с 7 по 25 февраля 2022 года, подведение итогов второго этапа конкурса состоится 28 февраля следующего года. По итогам оценки конкурсная комиссия отбирает 3 лучших варианта музыкального произведения. Выбрать победителя планируется по итогам интернет-голосования. Победителями конкурса становятся авторы текста и музыки гимна, набравшего по итогам интернет-голосования наибольшее количество голосов жителей. Победителям присуждаются денежные премии в размере 300 тысяч рублей за текст и столько же за музыку.
Заявки на участие принимают по адресу: улица Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Русское новогодье». В Перми обсудили концепцию празднования Нового года
За месяц врачи Пермского края вылечили от COVID-19 почти 12 тысяч человек
В налоговых органах Пермского края приостановлен личный прием налогоплательщиков
В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»
Как будут курсировать электрички в праздничные дни
IT- специалист, инженер и психолог - самые привлекательные профессии в Прикамье
В Перми возобновили горячие обеды для нуждающихся
В Прикамье осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию
«ЭнергосбыТ Плюс» составил список автомобилей, арестованных за долги на услуги отопления и горячего водоснабжения
Все выходные на Пермской ярмарке будут работать товарные ряды «Регионы России»
Добавить комментарий: