Стартовал второй этап конкурса по разработке гимна Перми

Стартовал приём заявок для участия во втором этапе конкурса по разработке гимна Перми. Он продлится до 31 января 2022 года. Авторам предлагается создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа конкурса. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации города.На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор или один авторский коллектив может представить любое количество конкурсных материалов, выполненных на отдельных электронных носителях.. Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных музыкальных произведений будет осуществляться с 7 по 25 февраля 2022 года, подведение итогов второго этапа конкурса состоится 28 февраля следующего года. По итогам оценки конкурсная комиссия отбирает 3 лучших варианта музыкального произведения. Выбрать победителя планируется по итогам интернет-голосования. Победителями конкурса становятся авторы текста и музыки гимна, набравшего по итогам интернет-голосования наибольшее количество голосов жителей. Победителям присуждаются денежные премии в размере 300 тысяч рублей за текст и столько же за музыку.Заявки на участие принимают по адресу: улица Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.