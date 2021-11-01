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«Русское новогодье». В Перми обсудили концепцию празднования Нового года
Предусмотрено праздничное оформление свето-иллюминационными объектами 6 новогодних маршрутов в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах. Также световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и посёлка Новые Ляды. Жители смогут увидеть на улицах полюбившие световые фигуры – оленей, праздничные ели, шары, арт-объекты «Летающая тарелка», «Космонавт», «Фонтан» и другие.
В этом году также будут установлены новые свето-иллюминационные объекты – «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры», а ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой. Кроме того, в районах города вновь разместятся традиционные ледовые комплексы. Они появятся в саду им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».
Особое внимание при организации подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова будет уделено вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности.
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