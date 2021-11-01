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За месяц врачи Пермского края вылечили от COVID-19 почти 12 тысяч человек
По состоянию на утро 1 ноября общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 101 887. Всего за период диагностики в регионе заболевание подтвердилось у 120 490 человек.
В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты 6 884 койки, стационарная медпомощь оказывается 5 391 пациенту, из них – 4 236 с COVID-19, остальные – с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.
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