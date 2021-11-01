← В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»
За месяц врачи Пермского края вылечили от COVID-19 почти 12 тысяч человек →
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← В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»
За месяц врачи Пермского края вылечили от COVID-19 почти 12 тысяч человек →
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26.10.2021 в 20:20
26.10.2021 в 11:40
25.10.2021 в 17:10
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29.09.2021 в 11:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.11.2021
В результате столкновения легковушки с рейсовым микроавтобусом погиб человек
В Лысьве неизвестные обстреляли окна многоквартирного дома
До окончания Всероссийской переписи населения осталось две недели
В Перми скорректирован режим работы ряда автобусных маршрутов
Стартовал второй этап конкурса по разработке гимна Перми
«Русское новогодье». В Перми обсудили концепцию празднования Нового года
За месяц врачи Пермского края вылечили от COVID-19 почти 12 тысяч человек
В налоговых органах Пермского края приостановлен личный прием налогоплательщиков
В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»
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IT- специалист, инженер и психолог - самые привлекательные профессии в Прикамье
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2021
В Пермском крае вводятся новые жесткие меры по борьбе с коронавирусом
МЧС предупреждает о гололедице
С 1 ноября в Перми изменятся несколько автобусных маршрутов
В Перми открылся фестиваль "Русское зарубежье: города и лица"
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В Пермский край поступило более 18 тысяч комплектов «Спутник V»
Как будут курсировать электрички в праздничные дни
IT- специалист, инженер и психолог - самые привлекательные профессии в Прикамье
В Перми возобновили горячие обеды для нуждающихся
В Прикамье осудили 46-летнего водителя грузовика, который устроил смертельную аварию
«ЭнергосбыТ Плюс» составил список автомобилей, арестованных за долги на услуги отопления и горячего водоснабжения
Все выходные на Пермской ярмарке будут работать товарные ряды «Регионы России»
Пермяка заподозрили в убийстве хозяина квартиры и поджоге
Поликлиники Прикамья будут работать в прежнем режиме во время локдауна
60 грузовых поездов задержано в Прикамье
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